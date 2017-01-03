陸個人換匯 不得作為境外買房投資
中國大陸管制外匯更進一步。今年開始，大陸居民個人購匯限制變多，額度不變但依規定不得用於境外買房及投資，購匯者必須填寫詳細的申請書。
北京晨報報導，根據大陸國家外匯局公布，居民個人換匯額度仍為一年5萬美元，新年度開始將重新計算額度。不過，換匯的申報變得更麻煩，事中事後的審核更嚴厲格。
新版的「個人購匯申請表」中寫道，「不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目」。
國家外匯局表示，居民個人購匯只限用於經常帳下的對外支付，包括因私旅遊、境外留學、公務及商務出國、探親、境外就醫、貨物貿易等。
人民幣兌美元匯率去年一整年貶值6.6%，隨著貶勢持續，越來越多人想以人民幣兌換成美元或其他貨幣進行海外資產配置，但新規將對此限制限制。
無論是企業還是個人，換匯管理都變得更嚴格。去年12月，大陸商務部、外匯局等部門就表示，對外投資方針不變，但是對於娛樂業或體育俱樂部等「一些非理性對外投資的貨幣」，會建議企業審慎決策。
在新版的購匯規定也載明，「不得虛假申請個人購匯信息」、「不得出借本人便利化額度協助他人購匯」等，俗稱「螞蟻搬家」的分拆換匯將資金搬到外國，將會被外匯局列為關注名單，並在未來一定時期內限制或者禁止購匯，納入個人信用記錄。1060103
(中央社)
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