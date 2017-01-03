NBA》林書豪：傷勢不嚴重 但無復出時間表

美NBA台裔球星林書豪左大腿受傷，美東時間2日晚間主場迎戰爵士，確定掛免戰牌，他傷後首度表示，持續復健，復出無時間表。總教練艾特金森也不評論外傳交易揣測。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月3日

籃網3日在主場迎戰爵士，國人關心的林書豪依舊穿著西裝，頭綁著小馬尾坐在場邊觀戰，他在賽前受訪時表示，傷勢並不嚴重，但暫時沒有復出時間表。

林書豪說，「受傷後的當下非常沮喪，而且不想跟任何人講話，直到隊友不斷鼓勵我之後，我才逐漸走出來，現在我深信一定可以最快速度回到球場上，並且幫助球隊往上爬升。」

林書豪指出，這次受傷的地方與上次大腿拉傷不一樣，倘若是同一個傷處的話，那肯定會很慘，幸好不是，現在只能每天視復原狀況而定，沒有確定的復出時間。

(中時電子報)