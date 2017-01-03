張大春：別再斥責學生扮納粹 成人造冉更可怕

總統府賀歲春聯及紅包袋，公布春聯賀詞「自自冉冉 歡喜新春」。(圖/總統府)

台灣文學館館長廖振富日前在臉書撰文質疑總統府用錯字，但如今已刪除臉書相關文章。（截自廖振富臉書）

總統府春聯賀詞「自自冉冉」引爆爭議，知名作家張大春連日來在臉書為文批判。他今（3）日再發表「權力者與附從者，自冉是這個嘴臉」一文，表示我們不應該再斥責高中生扮納粹了，那些站在政治立場上指鹿為馬、造冉成由的成人，更可怕而可恥。

總統府於去年12月30日公布春聯和紅包樣式，春聯賀詞為「自自冉冉 歡喜新春」，台灣文學館館長廖振富率先在臉書發文質疑原文應是「自自由由」，但在爭議愈演愈烈之後，廖振富已刪除臉書相關文章，似乎不願再沾是非。

不過作家張大春可不鬆口，連續在臉書撰文批評「指由為冉」一事。張大春「權力者與附從者，自冉是這個嘴臉」臉書全文如下：

權力者與附從者，自冉是這個嘴臉

賴和之偉大可知，過世之後七十餘年，還能鬥這麼大的鬧熱！

我們就不要再斥責高中生扮納粹了，更可怕而可恥的，是那些站在政治立場上指鹿為馬、造冉成由的成人。你們徹頭徹尾不能體會賴和在原詩中平易質樸的用語，以及天真單純的感情；若非這樣的感情與用語，也就不會作出【自自由由幸福身，歡歡喜喜過新春】這樣的句子。

從風格與修辭精神上說，賴和都沒有必要放著【自自由由】這樣一句生活語詞(哪怕輸入未久)，反而去硬生生造一個【自自冉冉】(其實從未存在)的語詞。至於硬拗說【冉】同於【然】，而即取意為然字，更是厚誣賴和之尤者；因為這樣說，就是認為賴和連然字都不會寫了——稍通近體律絕詩法者皆知：然字屬平聲下平一先，【自自然然】自然合律，說賴和放著現成可用又吻合全詩情味之字不用，卻另外去打造一個在方言或古語中所未曾有的語詞，他老人家有那麼彆扭嗎？竊真為賴和叫屈。

總統府方可不要以為新聞過了，風險也過了。你們花納稅人的錢，印了幾十萬份鬧笑話的紅包袋，留下的證據是什麼呢？非但不是新春祝福，反而是權力者與附從權力者聯手共謀、打消常識、文過飾非的嘴臉。

當年鬧出馬耳生茸毛之後，還沒有一個人曾經像今天這樣作夥趨炎附勢，顛倒黑白。但是，請相信我：【自冉】很快就會變成台灣政治與學界集體不自由的鐵證。

(中時電子報)