母親與外婆辭世 嘉莉費雪愛女打破沉默
美國好萊塢演員嘉莉費雪的女兒比莉盧德，在上週經歷母親與外婆相繼過世的傷痛後，今天首度打破沉默，分享她小時候與母親和外婆黛比雷諾拍的照片，並感謝粉絲的支持與安慰。
24歲的比莉盧德（Billie Lourd）在Instagram寫道：「過去一週收到你們的祈禱跟撫慰人心的話語，在我以為堅強不起來的時候給了我力量。」
她說：「我將多麼想念我的外婆還有我獨一無二的媽媽，實在無法言語形容。你們的愛與支持，對我來說意義重大。」
比莉盧德本身也是演員，參與「尖叫女王」（Scream Queens）影集演出，是嘉莉費雪（Carrie Fisher）與布萊恩盧德（Bryan Lourd）生下的獨生女。布萊恩盧德1994年拋棄嘉莉費雪，跟另一名男子交往，讓兩人的感情劃下句點。
嘉莉費雪過世後，她的弟弟陶德費雪（Todd Fisher）說，比莉盧德在財務上將受到良好照顧。陶德費雪告訴紐約「每日新聞」（New York Daily News）：「我們希望她得到她想要的。嘉莉費雪希望這樣。」
在星際大戰（Star Wars）系列電影飾演莉亞公主（Princess Leia）成名的嘉莉費雪，12月23日搭機從倫敦飛往洛杉磯途中心臟病發，緊急送醫後27日不治，享壽60歲。
嘉莉費雪的母親黛比雷諾（Debbie Reynolds）在籌備嘉莉費雪的葬禮時中風，於隔日28日離開人世，享壽84歲。（譯者：中央社張曉雯）1060103
(中央社)
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