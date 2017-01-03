最挺也最慘！南台成災區 54家飯店求售

政黨輪替後，陸客來台觀光人數急速縮減。圖為過去六合夜市榮景。（中時資料照）

政黨輪替後，陸客來台觀光人數急速縮減，去年來台陸客估較去年至少減60萬人次，重創觀光業，全台待售飯店，已從2016年上半年的70家增至逾百家。據媒體報導，因陸客不來，南部飯店業者有54間飯店出售求生存。南台的觀光「慘」業，讓業者大喊「已經快餓死了。」但網友酸「南台灣不是都是綠營的票倉嗎？阿是在抗議什麼…」

總統大選時蔡英文在南臺灣得票率以台南市67.52%最高、嘉義縣65.37%、屏東縣63.49%、高雄市63.39%、嘉義市59.86%，是奠定小英通往總統之路的基石。選舉時的觀光政策主張「觀光不僅能促進鄉村經濟，縮小城鄉差距，更是一個國家最好的外交方式，是效果立見的政策，所以各國都在強力發展觀光，增加國家與民間財富。」並提到中國大陸是台灣觀光主要客源國。

但現在陸客不來，南部觀光業陷入生存戰，南台成觀光重災區。根據《鏡傳媒》報導，南部飯店業者有54間飯店求售。最近房仲網站上，出現大量委託出售的旅館案件，苦等買家出現。業者透露高雄飯店業市場小，搶不到客人就只能賣。聽到有人要接手就開心。

有不少網友認為是「飯店定價太高，住房率才會這麼低」、「國內旅遊的花費都可以出國玩了」、也有民眾認為是飯店業者太過於依賴陸客，雞蛋不該放在同一個籃子，沒風險意識嗎？也有網友建議「政府依報稅價收購，轉為公民住宅，低價承租給社會新鮮人吧！」

但也有其他網友認為「還敢講，南臺灣的朋友們，這些人不是你們選出來的嗎？」、「南台灣不是都是綠營的票倉嗎？阿是在抗議什麼…」。

日前央行指出，雖然他國旅客來台人次增，可望達1066萬人，但因消費力不如陸客，今年旅行收入恐較去年減少6.3%。也讓網友要選民們醒醒「冥盡黨菜政府的德政，說陸客不來沒差，其他國家觀光客會補陸客不足的地方，事實證明都是屁話假數據，南部的鄉親啊！賣割傻落去啊！(別再傻下去)」

(中時電子報)