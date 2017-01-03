NBA》喬治卡爾爆料：西區有球隊故意輸球擺爛

「千勝教頭」卡爾為了推銷新書，語不驚人死不休。(美聯社資料照)

最近扮演起爆料天王的知名教頭喬治卡爾，在他出的新書當中不斷揭密，繼先前宣稱聯盟內不少人吃禁藥之後，3日又揭密說西區有某球隊故意輸球擺爛，在主席席爾瓦的臉上狠狠刪了一記耳光。

最近幾季不少支球隊從球季開打之後就積弱不振，外界皆認為這些球隊是為了能在選秀會上搶占較佳的狀元籤機率，進而引起改革聲浪。對此，席爾瓦出面闢謠說，「如果有任何跡象顯示有球員或是教練沒有全力以赴贏得比賽的話，聯盟會出面調查，但我相信不會出現這種情況。」

然而喬治卡爾卻對於席瓦瓦的這番話嗤之以鼻，他在新書上面表示，「這種事情每年都會發生，至少我知道西區有一支球隊的老闆就曾提醒總教練在球季尾聲保持連敗紀錄。」

(中時電子報)