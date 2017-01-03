崔順實女兒返韓延後 獨檢組恐無法懲辦

丹麥法院決定將南韓親信門主嫌崔順實的女兒鄭尤拉監禁時間延長4週至30日晚間9時，以便丹麥檢方充分調查。但因法律程序複雜，南韓親信門獨立檢察組有可能無法懲辦鄭尤拉。

南韓聯合新聞通訊社報導，丹麥檢方表示，將在查明鄭尤拉是否在丹麥犯法後，決定是否起訴，韓方現只請求臨時逮捕鄭某，如果提出最終引渡請求並提供完整的案件資料，丹麥將正式研究決定是否引渡。

據報導，鄭尤拉已經暗示對延長監禁不服，如上訴至高等法院，控辯雙方之間還將有一場激烈的法律交鋒。觀察人士指出，如果鄭尤拉不主動返回南韓，最快也要下月才能回韓受查，無法排除在獨立檢察組辦案時限屆滿後回國的可能性。

報導稱，鄭尤拉稱所持護照有效期截至2018年底，並不是非法居留丹麥。南韓此前表示，已著手作廢鄭尤拉護照，但丹麥檢方稱，鄭尤拉護照仍然有效。1060103

(中央社)