盼電業法暫緩 環團：通過後電價會漲
多個環保團體今天表示，希望立法院暫停電業法修正草案修法程序。環團表示，目前的電業法仍有許多問題需要政府釐清，貿然通過修法恐造成電費上漲，也衝擊綠能發展。
台灣環保聯盟、媽媽關心核電廠聯盟、綠色消費者基金會等多個環保及公民團體今天召開「釐清爭議，暫緩審議，公民團體呼籲暫停電業法修正草案修法程序」記者會，希望立法院可以暫緩即將二、三讀的電業法。
公民電力公司董事長方儉說，現行已經初審通過的電業法仍有許多問題，需要政府出面說清楚。
方儉表示，如果現行的電業法版本通過後，不僅電價一定會上漲，也代表2025非核家園不可能實現。
方儉舉例，像是條文中將發電業改為非共用事業部分，變相讓電廠不需要共同遵守節能減碳，且讓資訊更加不透明，重創綠能發展。
此外，他說，台電將拆分成控股公司、數十家發電業公司、國營輸配電業公司、財團法人調度中心、以及數家售電公司，也會讓台電過度壟斷發電市場。
環保團體認為，此案應暫緩審查，總統蔡英文應該立即責成行政院召開聽證會，提出足夠的數據與證據向各界說明，並提出未來電業管制和電業經營管理的組織架構圖與運作流程圖。1060103
(中央社)
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