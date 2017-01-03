教宗告誡全球主教 剷除教會狎童

天主教教宗方濟各告訴全球各地的主教，對於性侵孩童的神職人員，應該堅守零容忍原則，並為此一「令我們蒙羞的罪過」乞求寬恕。

路透社報導，方濟各（Pope Francis）這封寫給各地主教的信函今天公布，不過發信日期為12月28日。他在信裡說：「我希望我們能夠重新貫徹承諾，確保這些罪行不再出現於我們之中。」

2013年獲選出任教宗後，方濟各為了保障孩童，已採取連串措施來根除教會中的性侵行為。但受害者團體認為，方濟各做得還不夠，特別是在懲處縱容性虐或遮掩的主教方面。

方濟各在信中寫道：「（教會）承認一些成員所犯的罪過：未成年人被神職人員性虐的遭遇、經歷與痛苦。這是令我們全體蒙羞的罪過。」

方濟各曾數次於梵蒂岡及部分出訪行程時，與性虐待被害人見面；2015年時，他下令審理並免除一名被控於多明尼加向未成年人買春的波蘭籍樞機主教的神職。

法新社報導，方濟各在信裡還說：「讓我們找回所需的勇氣，採取一切必要措施保護孩童」、「在這個領域，讓我們確切且忠實地堅守『零容忍』」。

北美與歐洲過去一連串戀童癖事件，引發外界對梵蒂岡的廣泛批評，包括指控在部分案件中，主教雖發現神職人員伸出狼爪，卻無力加以約束。（譯者：中央社陳亦偉）1060103

(中央社)