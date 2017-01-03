新片女主角身分黨派好眼熟 法政黨反彈

我要評比

1部探討民族主義在歐洲高漲的電影，因女主角類似法國極右派民族陣線領導人瑪琳．雷朋，且選在法國總統選舉前2個月上映，令瑪琳．雷朋的盟友憤怒異常，掀起軒然大波。

法新社報導，總統選舉第1輪投票即將於4月舉行，「我們的家」（Chez nous，暫譯）則率先於2月在法國電影院上映；劇情敘述北法1名護士被吸收成為「愛國集團」（Patriotic Bloc）黨候選人。

這個強硬團體的商標、訊息和它的金髮女領袖，都讓人毫不懷疑，比利時導演盧卡斯貝勒沃（Lucas Belvaux）是拿民調領先的民族陣線（FN）當雛型。

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的親信，也是民族陣線副主席菲里波（Florian Philippot）說，在競選期間上映1部「明顯反民族陣線」的電影，實在「丟臉」。

其他民族陣線的領袖，包括來自西部不列塔尼（Brittany）區域的沛內勒（Gilles Pennelle）猛烈抨擊這部電影，及其「對法國人民及言論自由的不尊重」。

導演今天回應說，這部由資深女星卡瑟琳雅各布（Catherine Jacob）扮演相當於瑪琳．雷朋角色的劇情片，居然引發如此強烈反應，讓他十分驚訝。

他告訴BFMTV頻道，「菲里波只看了電影預告片，所以這是1個廉價的爭議，避開對影片所要傳達訊息的真正辯論。」

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，他補充說，「這不是1部反民族陣線的電影，而是1部有關民粹主義論述，以及人們如何投入政治的電影。我感興趣的是選民，不是政治黨派。」

目前民調顯示，瑪琳．雷朋有望進入5月的第2輪總統選舉，預計她將面對並輸給右派共和黨候選人費雍（Francois Fillon）。（譯者：中央社蔡筱穎）1060103

(中央社)