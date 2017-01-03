南加州玫瑰花車遊行 特色花車爭奇鬥艷

美國西岸洛杉磯郡巴沙迪納市，以百花爭奇鬥豔的年度盛事玫瑰花車遊行，在2017年初向全世界呈現美的饗宴，特色花車別出心裁，精彩又好看。

今年共有40輛花車通過巴沙迪納（Pasadena）老城科羅拉多大道（Colorado Blvd.）5.5哩的遊行路線，主辦單位預估，至少70萬人參與這年度盛會，氣氛歡欣熱烈。

精彩造型的「野生繁榮」花車以花朵裝飾虎豹狒狒珍禽等動物，呼籲挽救瀕臨物種，獲得好評。

在美華商打造的孫悟空與水濂洞，精緻又栩栩如生，法力無邊的孫悟空又噴水又噴火，創意十足。「24小時健身」花車，把多個運動項目搬上花車平台，藉此鼓舞人們新年新希望，坐而言不如起而行。

花車「永遠綻放希望」，藍圖是由遭遇311東日本大地震重創的福島縣學生繪製，有浴火重生的鳳凰、毛蟲蛻變的蝴蝶、獻上祝福的紙鶴等圖騰。

龜兔賽跑花車，沉睡在吊床的兔子與興奮率先達到終點的烏龜，取自寓言故事鼓勵人們永不放棄的意象，幽默有趣又勵志。

UPS商店（UPS Store）打造的長頸鹿花車高42呎，是本屆最高的花車，長頸鹿溫馴可愛戴眼鏡盯著書本，藉此推廣UPS致力的全美兒童閱讀計劃，可愛討喜。

武士打敗怪獸挽救城堡的童話故事小朋友最喜歡，花車「做你自己的武士」卻是取自女武士對抗暴怒飛龍，拯救城堡與百姓的傳說，獲得熱烈掌聲。

加州理工州立大學（Cal Poly）設計的花車「新葉」，呈現花草鮮活綻放，冬眠爬蟲與昆蟲甦醒的圖騰，猶如一元復始萬象更新的美好。

淘金潮是19世紀加州的歷史，花車「金錢浪潮」重現那個淘金年代冒險犯難的故事，有水車、採礦車，逼真又生動。

至於形塑當前網路蓬勃發展的花車「超越想像力」，以法國經典小說「小王子」為主題，還有取自大人小孩都夢想快樂海灘一天的花車「希望的浪潮」，還有貓咪不在家老鼠來搗蛋的「貓走了」花車，贏得不少人會心一笑。1060103

(中央社)