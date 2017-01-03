閨蜜門 南韓著手引渡崔順實之女回國

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南韓當局今天表示，他們將著手採取行動，將南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實之女鄭尤拉引渡回國。

路透社報導，鄭尤拉1日在丹麥北部城市阿爾堡（Aalborg）遭警方逮捕後，被拘留在丹麥。丹麥檢察官昨天表示，將拘留鄭尤拉4週，因她在南韓涉及經濟犯罪。

20歲的鄭尤拉是崔順實的女兒。崔順實遭控與朴槿惠共謀，強迫企業捐款給非營利組織，但她們兩人都否認一切指控。

南韓特別檢察官辦公室在聲明中表示：「鄭尤拉表示，如果她入境南韓能獲釋的話，她願意3天內回到南韓，但南韓政府拒絕接受這個要求。」

南韓特別檢察官辦公室也表示，曾在德國接受馬術訓練的鄭尤拉可能會自願選擇回到南韓。

與此同時，南韓聯合新聞通訊社今天引述匿名外交消息人士的話報導，南韓駐丹麥大使給鄭尤拉1封註銷她護照的意向書。根據韓聯社，因此鄭尤拉護照1月10日之後將無效。（譯者：中央社陳昱婷）1060103

(中央社)