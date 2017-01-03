北韓稱將發展出可攻美本土核彈 川普：不可能

川普和其妻梅蘭妮2016年最後一天參加跨年派對。(美聯社)

在北韓最高領導人金正恩宣稱即將進行洲際飛彈最終階段測試後，即將上任美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)周一在推特上堅稱，北韓不會發展出可以攻擊美國本土的核子武器。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普在推特上說：「北韓剛說它在發展可攻擊美國本土的核武上，已經達到最終階段，但這不會發生！」雖然川普並未詳盡說明他這番言論的意思，但似乎是針對金正恩在新年時發表的演說。金正恩宣稱北韓將擁有核武，並表示該國洲際彈道飛彈已經進入最後測試階段。

若北韓發展出洲際彈道飛彈，將可對美國本土造成威脅，但路透社(Reuters)引述的專家指出，北韓至少還要好幾年才有辦法射核子彈頭到美國。

在競選期間，川普曾表示其他國家應該發展核武，以抵銷來自其他國家如北韓等的核子威脅。川普上個月也似乎暗示他將重整美國核子政策，他在推特上說：「美國應大幅增強和擴張其核武能力，直到全世界對核武這議題比較明理一點」，當天俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)也表示將擴張核武能力。

(中時電子報)