吳克群默默關懷 街友親手寫紙條感念

吳克群默默投身公益。（陳宜加翻攝）

吳克群夜訪街友。（陳宜加翻攝）

街友手寫紙條。（陳宜加翻攝）

「他們或許無力回饋，但受人點滴、銘記於心。」外界對於街友仍多抱持刻板印象，知名歌手吳克群去年起默默行善、多次夜訪，以行動打破偏見，更有街友手寫紙條感謝，不少人直呼感動。長期關懷街友的人安基金會近期號召不少名人聲援，呼籲社會付出愛心，讓剩不到1個月、經費告急的愛心尾牙順利舉辦。

人安基金會人員透露，吳克群雖為國內當紅歌手，仍不遺餘力投入公益，更默默行善不欲人知；他近兩年親自「夜訪」關懷街友並發送食物、衣物、棉被等物資不下10多次，也曾捐助人安「寒士吃飽30」尾牙活動不少經費。

去年12月中旬，吳克群驚爆左耳失聰、聽力僅剩6成，無疑是沉重打擊。1名露宿街頭、曾被吳克群關懷的街友，手寫紙條傳達關心，儘管字跡不美、錯字多，仍能感受濃濃真心。

這名「無名士」說：「聽說你生病了，耳朵都聽不見。你是個好人，在冬天的時候都跟站長去放被子和衣服、吃的，過年出錢請我們吃桌。謝謝你，好人有好報，希望你的耳朵趕快好起來、可以聽得到。」希望吳克群收到。

這段文字獲廣大迴響，不少人直呼感動。人安三重平安站長程郁盛表示，很多人雖然沒有能力回饋，但受人點滴、銘記在心。若能及時給予他們機會與溫暖，極有可能成為他們困頓時的救命浮木，讓他們有活下去的勇氣。

他也透露，近期有不少名人聲援，包括楊丞琳、畢書盡、李玉璽、 玖壹壹、黃子佼均錄製影片，呼籲更多人認識街友、響應愛心；導演葉天倫也配合新片宣傳，日前捐助相挺。

「1個、1個人力量加起來，就是很大的力量。」人安將於22日辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，全台16場、席開3650桌，讓4萬名獨老、街友享用團圓飯，每人並發放500元應急紅包。但經費需3000多萬元，目前僅募不到4成，相較往年幾近腰斬，盼更多人以行動認桌支持。

(中時)