吳克群默默關懷 街友親手寫紙條感念
「他們或許無力回饋，但受人點滴、銘記於心。」外界對於街友仍多抱持刻板印象，知名歌手吳克群去年起默默行善、多次夜訪，以行動打破偏見，更有街友手寫紙條感謝，不少人直呼感動。長期關懷街友的人安基金會近期號召不少名人聲援，呼籲社會付出愛心，讓剩不到1個月、經費告急的愛心尾牙順利舉辦。
人安基金會人員透露，吳克群雖為國內當紅歌手，仍不遺餘力投入公益，更默默行善不欲人知；他近兩年親自「夜訪」關懷街友並發送食物、衣物、棉被等物資不下10多次，也曾捐助人安「寒士吃飽30」尾牙活動不少經費。
去年12月中旬，吳克群驚爆左耳失聰、聽力僅剩6成，無疑是沉重打擊。1名露宿街頭、曾被吳克群關懷的街友，手寫紙條傳達關心，儘管字跡不美、錯字多，仍能感受濃濃真心。
這名「無名士」說：「聽說你生病了，耳朵都聽不見。你是個好人，在冬天的時候都跟站長去放被子和衣服、吃的，過年出錢請我們吃桌。謝謝你，好人有好報，希望你的耳朵趕快好起來、可以聽得到。」希望吳克群收到。
這段文字獲廣大迴響，不少人直呼感動。人安三重平安站長程郁盛表示，很多人雖然沒有能力回饋，但受人點滴、銘記在心。若能及時給予他們機會與溫暖，極有可能成為他們困頓時的救命浮木，讓他們有活下去的勇氣。
他也透露，近期有不少名人聲援，包括楊丞琳、畢書盡、李玉璽、 玖壹壹、黃子佼均錄製影片，呼籲更多人認識街友、響應愛心；導演葉天倫也配合新片宣傳，日前捐助相挺。
「1個、1個人力量加起來，就是很大的力量。」人安將於22日辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，全台16場、席開3650桌，讓4萬名獨老、街友享用團圓飯，每人並發放500元應急紅包。但經費需3000多萬元，目前僅募不到4成，相較往年幾近腰斬，盼更多人以行動認桌支持。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。