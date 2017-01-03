人民幣兌美元中間價 下調逼近6.95

我要評比

2017年第一個交易日，人民幣兌美元匯率中間價較上一個交易日下調了1.28分，為6.9498，再次逼近6.95關口。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，3日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為，1美元兌人民幣6.9498元。

上一個交易日是2016年12月30日，為6.9370元。

人民幣兌美元匯率中間價在2016年一整年貶值了6.8%，外界認為今年貶勢將持續，但會較為溫和。1060103

(中央社)