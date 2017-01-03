搶攻海外市場 日欲售海上巡邏機予紐西蘭

日本自產的P-1海上反潛巡邏機。（圖/Hunini@維基百科）

日本政府近年來積極搶攻海外市場，繼日前搶標澳洲軍艦失利後，今再傳出將與紐西蘭進行協議，出售兩款由川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）自製的P-1海上巡邏機（Kawasaki P-1）和XC-2運輸機（Kawasaki C-2）。日本媒體表示，川崎重工極有可能擊敗美歐等國對手，拿下這筆數十億美元的大額訂單。

據日經亞洲週刊（Nikkei Asia Review）報導，日本政府繼2015年在澳洲軍艦標案中敗給法國後，再次展現大力拓展海外市場的決心，將與紐西蘭政府進行最終的軍機銷售的討論。日本將有望擊敗潛在的美、歐等競爭者，向紐出售自製的兩款軍機- P-1海上巡邏機和XC-2運輸機，兩款由日本川崎重工研發製造、並屬於航空自衛隊現役的軍事裝備。面對多方競爭者，日本政府表示將以「經濟實惠」與穩固的後勤維護系統勝出。

同樣由川崎重工研發製造的XC-2運輸機，將有望出口至紐西蘭。（圖/Hunini@維基百科）

本次可能的軍售案主力P-1，就是當年取代這架美製P-3獵戶座海上巡邏機。（圖/美國軍方網站）

P-1海上巡邏機是日本自行研發製造，用來取代原先舊型的美製P-3獵戶座海上巡邏機（P-3 Orion），首次試飛在2007年，總載客量為11人（含2名駕駛），可攜帶如「魚叉」反艦飛彈（Harpoon）和「小牛」空對地飛彈（AGM-65 Maverick）等武器，最大航程可達8,000公里，已逐步進入自衛隊服役中。另一款XC-2運輸機，則是2001年日方在比較多款運輸機後決議自行研發的新型機種，與P-1同樣出於川崎重工之手，飛行組員為3人（2名駕駛），最大載重為141.4公噸。

波音生產的P-8海神式海上巡邏機（圖左）與日本自製的P-1海上巡邏機（圖右）比較。（圖/美國海軍官網）

日本官方在2014年通過「防衛裝備轉移三原則」後，大力向海外推廣自家的軍事武器，力求打開遭凍結多年的國際軍售市場訂單。繼澳洲軍艦遭法國「搶胡」後，日本於去年10月完成解禁後首次海外輸出，售出US-2水上飛機（ShinMaywa US-2）予印度軍方；如今再次搶入紐西蘭這筆大型軍機訂單，讓原先勝利在握的波音（Boeing）與空中巴士集團（Airbus）不得不將它列為首要敵人。

(中時電子報)