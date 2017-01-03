潘瑋柏曬精瘦帥照 羅志祥拆台：別修圖了
「潘帥」潘瑋柏臉蛋帥氣可愛，是許多女性的理想型，然現在身材勻稱的他，其實是個美食家，愛吃出了名，剛出道初期曾因不忌口，潘帥胖到快90公斤，後來下定決心健身節食減肥，才回歸到60公斤的「偶像身材」，最近活動不少的潘帥，昨天開心在IG曬帥照，沒想到遭「小豬」羅志祥狠狠吐槽，要他別修圖！
這對好麻吉也太耍寶！男星潘瑋柏長期受易胖體質所苦，又熱愛美食，讓他維持外型特別辛苦，這一切努力都是為了上鏡頭好看，昨天他好不容易到手一張帥照，穿著硬挺軍裝式外套的潘帥，看起來身材高瘦臉又小，讓他開心po出來分享，沒想到立刻被愛開玩笑的小豬調侃，犀利留言：「哥，我有看你跨年播出喔，跟照片差很多，別修圖了，乖乖減肥吧！」。
潘帥也不甘示弱要小豬加油，羅志祥見狀，竟又回「我早已經瘦了哈哈哈」，直呼以後會盯緊好哥兒們，讓潘瑋柏又好氣又好笑嗆他：「以後叫你羅嗦」、「色狼 變態」，兩人一來一往互相「攻擊」不停歇，逗樂了粉絲，揶揄他們連這也要比，真的是太好笑了！
(中時電子報)
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