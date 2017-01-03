勞保紓困貸款 1/6截止受理
勞保局今天提醒，勞工保險基金106年被保險人紓困貸款1月6日就截止受理，呼籲符合資格的民眾要儘快申請。
為了幫助勞工紓解一時的經濟困難，勞工保險基金106年被保險人紓困貸款從105年的12月23日開始受理，將在1月6日截止申請。勞保局今天提醒，符合申請資格的勞工要趕快申請，預計農曆春節前就可核撥。
勞保局說，勞保紓困貸款可以到台灣土地銀行窗口臨櫃申請、或以網路及郵遞方式申請（非至勞保局申請）。且無論以何種申請方式，申請後都可透過台灣土地銀行入口網站查詢核定結果，掌握申請進度。
另外，如果勞工紓困貸款仍有舊欠餘額，或最後一期仍未繳款，可否先行清償後再申請106年紓困貸款，勞保局說，本貸款無提前還款的罰則，可隨時提前還款。還清本息且符合申請資格條件者，即可在受理期間內申辦本次貸款。
勞保局強調，勞保紓困貸款不是提前支領未來的老年給付，未清償的本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，但勞保給付是將來生活保障，呼籲勞工借款後務必按時還款，避免未來申請給付時遭扣減而影響生活。1060103
(中央社)
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