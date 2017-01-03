港前特首曾蔭權涉貪案1月3日審訊

香港前行政長官（特首）曾蔭權涉貪案今天早上在高等法院開審，據報導，法院頒令，禁止媒體報導大部分內容。

曾蔭權被控2項公職人員行為失當罪，以及「行政長官接受利益罪」。

其中1項罪名指曾蔭權出任特首期間，提名建築師何周禮授勳時，沒有申報對方與自己的關係─何周禮曾為曾蔭權的房屋進行室內設計。

此外，曾蔭權曾在中國大陸深圳租住房屋，這些房屋為商人黃楚標旗下公司興建；黃楚標也是香港數碼廣播公司的主要股東，數碼廣播曾獲當局發給經營牌照。

商業電台報導，法官早上應辯方要求，除了法官、律師和被告的身分，以及控罪要點等內容外，其他內容不得以任何形式報導。

曾蔭權於2005年接替董建華出任特首，為香港第2位特首，於2012年卸任。

曾蔭權卸任後被廉政公署起訴，是首位被起訴的特首。1060103

(中央社)