在港被扣新加坡裝甲車　不知去向

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港媒報導，遭香港當局扣查的多輛新加坡裝甲車近日不知去向，有關部門拒絕說明這些車輛是否被轉移到別處，或已送還新加坡。

星島日報今天報導，9輛被扣留的裝甲車一直停放在屯門內河碼頭一處露天貨倉，但幾天前突然消失。

報導表示，海關及相關部門接受查詢時對事件三緘其口，僅表示「由於案件仍在調查中，沒有進一步資料可提供」。

這批裝甲車於去年11月23日被香港海關人員截獲並進行調查，其後新加坡方面證實，裝甲車屬於新加坡陸軍所有。

當時有報導指出，這批裝甲車是在台灣參與軍事演練後，經香港運送回新加坡。

這起事件一度引起外界猜測新加坡和中國大陸關係生變，北京方面可能藉此傳達不滿新加坡介入台灣或南海事務的立場。

在香港，私下運送軍火違反相關法令。1060103

(中央社)