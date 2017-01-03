山老鼠盜伐台灣杉木 保七警逮人
兩名男子趁元旦連假期間到南投縣鹿谷鄉山區涉嫌盜伐台灣杉木，遭保安警察第七總隊第六大隊查獲，依涉犯森林法等罪嫌法辦。
保安警察第七總隊第六大隊今天表示，連假期間執行巡查勤務，南投分隊員警元旦下午在南投縣鹿谷鄉台大實驗林第11林班線浸林道支線2.1公里處，發現兩名男子盜伐台灣杉木，警方上前逮捕，訊後移送法辦。
保七總隊第六大隊指出，設籍鹿谷鄉的54歲陳姓男子與65歲蘇姓男子，自備鏈鋸盜伐兩棵台灣杉木，總材積1.019立方公尺，再由蘇嫌搬運下山，員警巡邏發現可疑，上前逮捕，帶回分隊偵辦。
警方表示，兩名犯嫌坦承盜伐，但辯稱「要帶回家自用當作建材」，員警對說法存疑，將持續調查林木用途及背後是否有更大集團。全案訊後依涉犯森林法、刑法竊盜罪嫌，移送南投地方法院檢察署偵辦。
保七總隊第六大隊長黃建智說，保七警除維護治安、服務民眾，生態保育更是重點工作，將全力持續查緝盜伐，維護珍貴山林資源；依森林法第50條、第52條，盜伐林木可處1年以上7年以下有期徒刑，盜伐貴重林木加重刑期1/2。1060103
(中央社)
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