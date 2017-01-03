研究：大陸防護林工程對治霧霾有效
中國大陸近日發表一項研究成果，指其防護林建設工程被證實對防治霧霾有效，因為防護林具有吸附汙染物的效用。
據陸媒新華社報導，蘭州大學資源環境學院教授馬建民團隊在經數值模擬與觀測研究後發現，大陸境內的三北防護林確實對淨化空氣起到一定作用，而在此前一直缺乏相關系統性的研究。
分析指出，以1982年為基準相比較，三北防護林工程到2010年，對二氧化硫和氮氧化物的吸附和清除作用增長了60%，期間對兩種汙染物的吸附和清除達到110萬噸；同樣地，與1982年相比較，三北防護林工程到2010年對PM2.5的吸附和清除能力增加了30%，自1999年到2010年間共清除了3000萬噸PM2.5。
此外，研究團隊還預測，三北防護林工程到2050年建成時，其對有機污染物的吸附和清除會繼續增長，其中對強致癌物多環芳烴的吸附和清除作用較1990年相比將增長1.9倍。
三北防護林是大陸在境內的西北、華北、東北地區興建的森林帶，目的在減緩日益加速的荒漠化和水土流失進程。該工程自1978年11月啟動，分3個階段、8期工程進行，預計於2050年完成，大陸當局號稱其為世界上最大生態工程。
(中時)
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