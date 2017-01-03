NBA》球季無望 熱火打算交易懷特塞德？
隨著詹姆斯與韋德先後離去，波許受傷至今無法歸隊，熱火昔日三巨頭如今已分崩離析，本季10勝25敗，東區倒數第三，只優於籃網和七六人，眼看球季無望，球團高層打算把僅有喊得出名聲的先發中鋒懷特塞德放在交易平台上。
5連敗纏身的熱火，本季每場平均只能得到98.4分，東區墊底，全聯盟倒數第二，懷特塞德場均17.3分、14.3籃板，是全隊最倚賴的攻防重心，然而，進入重整階段的熱火，不得不將矛頭指向年薪超過2200萬美元的懷特塞德，將他送走後騰出薪資空間，在今年夏天的自由市場找尋大魚。
這項消息傳出後，立刻吸引暴龍的注目眼光，因為，來自多倫多的猛龍軍團，目前暫居東區老二席位，落後龍頭騎士3場勝差，最大罩門就是缺少禁區悍將，所以，他們有意用泰倫羅斯與瓦蘭丘納斯(兩人本季薪資超過2400萬美元)向熱火交易懷特塞德以及賈許理查生。
倘若暴龍如願獲得懷特塞德，戰力方面將如虎添翼，不僅可以威些到衛冕軍騎士，更有機會問鼎總冠軍。
(中時電子報)
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