雲端監控田間大小事！淡水「科技農夫」慶豐收

淡水頂田寮有機農園鄭鵬舉的田間，藉由感測器收集大數據，建立雲端資料庫。（新北市農業局提供）

雲端資料庫來監控！稻田豐收更便利！人力減少效率高！農業局與淡江大學資訊工程學系陳瑞發教授所帶領的團隊試驗合作，在淡水頂田寮有機農園鄭鵬舉的田間，藉由感測器收集大數據，建立雲端資料庫，再透過軟體的控制田間設備，精準地將作物保持在良好的生長環境，藉此提升有機農作物的質與量，同時降低勞動力，增加有機農業競爭力。

隨著科技的發展，不僅「秀才不出門，能知天下事」，現在連農夫也能結合科技，在家裡就能隨時監控農田裡的情況，只要上上網、動動小指頭就能在家「巡田」。鄭鵬舉表示，希望藉由產業、學術與官方合作，利用現代科技將需要大量勞動力的農務，整合起來只需按幾個按鈕就能控制農田，並透過感測器回報農田目前最新情況。

如此一來不僅減少人力，更能精準地掌握作物生長，也能降低天氣過於炎熱時，需長期曝曬在高溫底下的風險。同時也透過大數據的分析，將以往的農作經驗，能更加基準，用數據具體化呈現出來，與他人共同經驗分享。

陳瑞發教授表示，以前農業是人當機器用，人老了產值就會開始下降，甚至越來越少人做，現在運用一點巧思，結合科技的運用讓農夫不再如此辛勞，把農業朝向智慧化、數位化，發展智慧型自動化農業器具，透過軟體將機器當人用。同時結合網路雲端技術，透過感測器長期收集數據，分析並保持在適合作物的生長環境，藉此提升有機農作物的品質並能增加產量。

農業局表示，新北市積極推動有機農業，除了傳統耕作方式，現在也積極推動結合現代科技融入傳統耕種，透過科學分析適合作物生長的環境，並結合軟硬體設備，不僅能降低新北有機小農的勞力負擔，也提升有機生產競爭力。

希望藉由這次的產業、學術與官方三方合作，同時也希望可以推動新的耕種方式，吸引年輕族群從農，加入「科技農夫」的行列，將新北打造成一座「智慧城市」。

(中時電子報)