立院將加開臨時會 國民黨批柯建銘亂扣帽子

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國民黨立法院黨團於3日舉行記者會。（姚志平攝）

對於民進黨立法院黨團欲加開臨時會處理中央政府總預算案，國民黨立法院黨團於3日舉行記者會。黨團書記長江啟臣表示，不反對加開臨時會，但民進黨團總召柯建銘亂扣國民黨「杯葛」的帽子，請他收回去。

(中時)