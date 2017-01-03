F-35新武器聯合打擊飛彈完成測試

F-35戰機發射JSM聯合打擊飛彈的概念圖。(圖/雷神公司)

供應給F-35戰機的新式空對地飛彈「聯合打擊飛彈」(JSM)完成試射，該型飛彈具有匿蹤外型，並且可安裝在F-35的內部彈艙當中。它的匿蹤外型可以對高風險的敵方空域內，做為第一波的防空壓制任務。

「大眾機械」(Popular Mechanics)網站介紹，聯合攻擊飛彈（JSM）是一種新式遠程次音速反艦和精準攻擊飛彈，採小型渦輪噴射引擎為動力，採用紅外線感應器識別目標，彈頭重量達125公斤(276磅)。這型飛彈是由挪威國防承包商康斯堡(Kongsberg)的「海軍打擊飛彈」(NSM)改良而來，是挪威與美國合作的武器。由於F-35的內載彈艙大小有限，因此JSM最重要的改良就是必須能夠裝進F-35的彈艙，維持F-35的匿蹤完整性，才能執行秘密攻擊任務。

聯合攻擊飛彈是由挪威康斯堡與美國雷神公司合作研發。前方黑色部分是紅外線尋標段，中間有可收折彈翼，後部有外突的進氣口。它是以小型渦輪噴射引擎為動力。(圖/雷神公司)

這枚實測的JSM是一架F-16戰鬥機以外掛的方式，在猶他州飛彈試射整完成試射，試射項目包括飛彈的速度、精準度，以及高G迴避敵方反制武器，比如方陣近程快炮這類的防禦系統。

目前JSM是研發空射型，也就是由戰鬥機搭載的型式，將來也會推出艦用型，裝到Mk41垂直飛彈發射器上，成為美國和相關盟國軍艦的主力武器，取代已服役近40年的魚叉飛彈。

(中時電子報)