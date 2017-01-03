越南外資年增7.1% 台灣排名第6

越南計劃投資部數據顯示，去年全年全國吸引外資，包括新提案與增資案總額達近244億美元，年增7.1%。去年台商對越南投資金額則達8億2600萬美元，排名第6。

據統計，越南去年共有2556項外商新提案獲得投資許可，金額達152億美元；另有1225家已獲許可的外商申請擴大投資規模，增資總額達58億美元；以及2547家外商出資34億美元購買投資信託股份。

越南加工與製造業去年吸引最多外商投資，金額高達155億美元，占63.5%；其次是汽機車銷售與修理行業，投資金額達近19億美元，占7.8%；不動產業投資金額達17億美元，占6.9%，排名第3。

以地區別而言，南韓對越南投資金額最多，高達70億美元，占28.7%；其次是日本，投資金額達26億美元，占10.7%；新加坡排名第3，投資金額達24億美元，占9.8%。

統計也顯示，去年投資越南的到位資金達158億美元，年增9%。

貿易方面，去年越南出口總額約達1759億美元，年增8.6 %；進口總額達近1733億美元，年增4.6%；全年貿易順差金額為逾26億美元。1060103

(中央社)