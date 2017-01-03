不景氣？郵局年終獎金最高4.4個月
台灣整體經濟環境雖不景氣，平常默默耕耘的「綠衣天使」中華郵政公司表現卻十分亮眼，所屬員工最多可領到4.4個月年終獎金，和去年差不多，在國營事業中揚眉吐氣！
郵政公司公共事務處表示，依據《國營事業工作考成辦法》規定，郵政員工的年終獎金分為考成獎金、績效獎金兩部分，前者2個月是固定的，後者最多2.4個月，條件是必須考績甲等、貢獻度高，以及達成營運目標等。
此外，今年全面實施一例一休制度，郵政公司配合政府新政策，多少也將受到影響，預估加班費支出約增加2.5億元。人力空缺方面，因郵政公司常常公開招考新進員工，希望能將影響程度減至最低。至於新制度對於整體營運的影響，必須再觀察一陣子再做因應。
(中時)
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