網球》第1球就是Ace 費德勒相隔6個月首勝
「瑞士特快車」費德勒，相隔6個月霍普曼盃復出，格外引人注目，3日面對英國好手伊凡斯（Dan Evans），「費爸」第一球就是一記漂亮Ace球，最終6比3、6比4奪勝替瑞士拿下第1點。
「我必須說，當我一踏上球場我的確非常感動。我當時心想『我的老天，這比我想像中的還美好。』」費德勒僅花61分鐘就擊敗伊凡斯，對於自己的復出首戰，費德勒顯得意猶未竟，「我真希望再來一遍，有點可惜就這麼結束了，因為能站在球場上的感覺很棒。」
35歲的費德勒去年7月因膝傷宣告提前結束賽季，缺席法網終止大滿貫賽連續65場出賽，面對各種退休傳聞，費德勒以行動證明自己還能打，霍普曼盃也為接下來的澳網暖身。
不過身擁17座大賽金盃的費德勒，最近一次奪冠已經是2012年溫網，上一次澳網封王也是2010年，「費爸」表示若能再添一座、或者2、3、4座當然很棒，「但要維持在頂尖相當不易，有這麼多好手競爭，但我會說不是沒有機會，就拭目以待。」
(中時電子報)
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