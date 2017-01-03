巴西監獄暴動 僅容590竟收2230人

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巴西監獄暴動釀近60人喪生，遭斬首屍體被丟出監獄圍牆。只能容納590人的該監獄收容2230名犯人。人權團體說巴西監獄是蓋來「折磨人和殺戮」，痛批這是中世紀的環境。

路透社報導，這是過度擁擠的巴西監獄系統逾20年來最血腥暴力事件。

亞馬遜州公共安全廳長方提斯（Sergio Fontes）在記者會上指出，在當局對這起因敵對毒梟幫派火拚而引起的暴動規模有更清楚的掌握之後，死亡人數可能攀升。

方提斯說，昨天深夜開始的暴動，直到今天上午約7時才獲控制。報導說，多達300名犯人趁亂逃獄，當局仍在計算犯人總數，以確定逃獄犯人的確切數字。

出事的阿尼修喬賓（Anisio Jobim）監獄先是1處舍房發生暴動，另1舍房內數十名犯人趁隙大量逃脫。當局認為，受刑人合作轉移獄卒注意力展開逃獄。

巴西各監獄人滿為患極為常見且暴力盛行。監獄裡食物缺乏、舍房被擠爆，連讓犯人躺下的空間也沒有，人權團體稱這是中世紀的環境。

只能容納590人的阿尼修喬賓監獄，目前收容2230名犯人。

巴西監獄暴動頻傳，遭監督團體嚴厲批評。監控巴西監獄環境的天主教中心Pastoral Carceraria主任席維拉（Valdir Silveira）神父說：「這種屠殺事件在巴西幾乎天天上演。我們監獄是蓋來把人殲滅、折磨和殺戮。」

方提斯表示，暴動期間有74名囚犯被押為人質，其中有的被殺害，有的獲釋。

上傳瑪瑙斯巿（Manaus）當地報紙Em Tempo網站的影片顯示，數十具血淋淋、已遭肢解的屍體堆在監獄地板上，一旁可見犯人騷動著。

人權觀察（Human Rights Watch）巴西分部主任卡尼紐（Maria Canineu）說，「政府長達20年不太關心監獄系統」是最近發生的暴力主要原因。

總統泰梅爾（Michel Temer）上週宣布，聯邦政府將提供州政府12億巴西幣雷亞爾（3億6600萬美元），其中大部分將用於改善現有監獄基礎建設和安全設施，並會再蓋新監獄。（譯者：中央社何宏儒）1060103

(中央社)