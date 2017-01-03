跨年後球場草皮壞 藍批市府辦活動草率

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台中市跨年晚會在洲際棒球場舉辦，市議會國民黨團指出，晚會過後，棒球場草皮經萬人踩踏而毀壞，即將參加經典賽的中華隊也因無場地練習須到處遷移，「市府辦活動太草率！」

台中市政府新聞局也在今天上午召開澄清記者會，說明洲際棒球場舉行跨年晚會場地相關事宜。

台中市政府跨年晚會台中現場選在洲際棒球場舉辦。台中市議會國民黨團今天上午召開記者會指出，市府不當對待國際級的棒球場，在沒有任何維護的措施下，讓萬人踩踏棒球場地，晚會過後，草皮、紅土遭毀壞。

國民黨團書記長楊正中表示，中華隊去年曾想要商借洲際棒球場作為練習場地，但因市府將在球場舉辦跨年晚會，不能出借，未料因市府未做保護措施，場地竟遭到毀損。

台中市議員顏莉敏說，熱鬧過後草皮通通壞死，但市府卻表示，廠商會做修復，但修復需要2個月時間，中華隊將代表國家出賽，卻因練習場地受限得到處遷移，國球悲歌。

台中市議員黃馨慧指出，前台中市長胡志強在洲際棒球場舉辦活動，多選在停車場且會做好保護措施，絕不會損壞草皮，市府辦活動「粗心、粗糙、粗暴」。1060103

(中央社)