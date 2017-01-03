配合一例一休 金門垃圾改週收5日
金門縣環保局今天表示，因應一例一休新制，從1日起金門縣實施垃圾週收5日政策，每個星期三及星期六停收垃圾，以符合勞動基準法相關規定。
有鑑於全國各縣市中已逐步調整為垃圾週收5日，台南市則週收4日，金門縣政府表示，因應勞基法修訂規定，各縣市都陸續規劃推動減少垃圾收運日數，金門縣也從1日起跟進實施垃圾週收5日。
環保局再次呼籲民眾請配合垃圾車清運時間，星期三、六勿將垃圾排出，以免污染環境，影響縣容整潔美觀；如果任意棄置垃圾者依廢棄物清理法將可處新台幣1200元到6000元罰款。
環保局表示，民眾可以透過智慧手機下載「樂垃通APP」或電洽各公所清潔隊，即時掌握垃圾車行經路線及位置。
另外，為了達成垃圾減量及資源永續目標，環保局說，「環境保護由你我做起」，籲請民眾共同做好垃圾分類，減少垃圾量。1060103
(中央社)
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