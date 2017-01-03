北市幸安國小機車棚起火 疏散千名學童

北市幸安國小今早傳出校內機車停車格起火，校方緊急疏散1500名學童。校長陳順和表示，10時30分左右，位在1年1班廁所旁的老師機車停車格冒出濃煙，學校緊急疏散約1500名學童至操場，通報消防局後，火勢也於10幾分鐘內撲滅，沒有人員傷亡。

陳順和表示，起火原因還在調查中，但從監視器畫面觀察，初步排除被丟汽油彈。雖無人員傷亡，但因濃煙仍有飄入部分教室，因此下午將把學生移至專科教室上課。

(中時)