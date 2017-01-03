北區健保總額調整 桃竹竹苗調整4％

「桃竹竹苗區域治理平台」4縣市首長不斷地協調爭取下，北區住院及門診總額中R值將各增加4％。（甘嘉雯攝）

預估北區四縣市分配到的健保給付總額，約增加4億元。（甘嘉雯攝）

此次調整充分實現健保公平正義的精神，針對醫療資源不足地區以健保風險基金來支援。（甘嘉雯攝）

對於人口與醫療需求急速增加的地區，應朝人口校正占率來分配健保總額。（甘嘉雯攝）

十年來均未調整過的分區健保總額，在「桃竹竹苗區域治理平台」四縣市首長不斷地協調爭取下，全民健康保險署重新精算後，去年12月23日健保會中定案調整今年度北區（桃竹竹苗四縣市）西醫醫院健保總額，應逐步依人口校正後之占率（R值）做調整，北區住院及門診總額中R值將各增加4%，預估北區四縣市分配到的健保給付總額，約增加4億元。

桃園市長鄭文燦、新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅及苗栗縣副縣長鄧桂菊等人表示，此次調整充分實現健保公平正義的精神，針對醫療資源不足地區以健保風險基金來支援，對於人口與醫療需求急速增加的地區，應朝人口校正占率來分配健保總額，這樣的改革讓健保更向醫療平權大步邁進。

(中時)