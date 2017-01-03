北區健保總額調整 桃竹竹苗調整4％
十年來均未調整過的分區健保總額，在「桃竹竹苗區域治理平台」四縣市首長不斷地協調爭取下，全民健康保險署重新精算後，去年12月23日健保會中定案調整今年度北區（桃竹竹苗四縣市）西醫醫院健保總額，應逐步依人口校正後之占率（R值）做調整，北區住院及門診總額中R值將各增加4%，預估北區四縣市分配到的健保給付總額，約增加4億元。
桃園市長鄭文燦、新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅及苗栗縣副縣長鄧桂菊等人表示，此次調整充分實現健保公平正義的精神，針對醫療資源不足地區以健保風險基金來支援，對於人口與醫療需求急速增加的地區，應朝人口校正占率來分配健保總額，這樣的改革讓健保更向醫療平權大步邁進。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。