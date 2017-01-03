川普印尼好友 陳明立擬挑戰佐科威連任

印尼媒體報導，美國總統當選人川普在印尼的商業夥伴、華裔企業大亨陳明立考慮參選2019年印尼總統。他說，印尼人民需要一位真正能解決問題的總統。

51歲的陳明立（Hary Tanoesoedibjo）擁有印尼媒體集團 Global Meidacom，以及兩項與川普有關的綜合開發計畫，分別是位於峇里海岸、占地100公頃的六星級豪華度假村，以及在首都雅加達市郊的高爾夫球樂園。這兩項計畫主要由川普的子女負責。

印尼媒體tribunnews等媒體報導，陳明立表示，國家目前無人可解決問題，他的決定是為了國家，而不是自己，他認為印尼2.6億人口需要一個正直而懂得解決問題的人當總統。

陳明立在2011年7月參與創建印尼國家民主黨（Nasdem），後來因與黨主席理念不合而退出，隨後加入民心黨（Hanura），並曾於2014年與前印尼國軍總司令威蘭多（Wiranto）搭檔角逐正副總統大位，成為印尼史上第一個競選副總統的華人。

陳明立說，他與川普企業往來多是透過川普的大兒子川普二世（Donald Trump Jr.）、二兒子艾瑞克（Eric Trump）和大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）接觸。

英國「衛報」（The Guardian）報導，陳明立已經安排印尼國會議長塞特亞（Setya Novanto）和副議長法德利（Fadli Zon）去見川普。這兩人都曾參加川普的競選造勢活動，而法德利是反雅加達省長鍾萬學的主力之一，與印尼伊斯蘭強硬派關係密切，他曾要求示威群眾罷免印尼總統佐科威。

對於印尼近來發生的反鍾萬學褻瀆可蘭經風波，陳明立曾批評，佐科威反應遲鈍，才無法及時平息騷亂。

陳明立出生於印尼第二大城泗水（Surabaya），他在印尼讀完高中後，赴加拿大留學，畢業於渥太華卡爾頓大學（Carleton University）商學院，接著又赴渥太華大學（University of Ottawa）取得企管碩士學位。1060103

(中央社)