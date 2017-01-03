NBA》豪哥持續缺陣 籃網不敵爵士吞3連敗
一度在第三節取得9分領先優勢的籃網，沒想到卻在第四節被爵士打出31比19攻勢，最終以89比101慘遭逆轉，吞下3連敗，本季第25敗，全聯盟墊底。
籃網總教練艾金生滿臉鬍渣，賽後與拿下4連勝的爵士教頭史奈德握手，眼神渙散、滿臉無奈的表情讓人感到悲嗆。
林書豪持續因傷缺陣，籃網少了指揮官導致頻頻失誤，以至於被轉播單位狂窺是失誤大隊，尤其是第三節領先時竟然連續兩次出現邊線發球失誤，領先氣勢嚴重受挫，爵士一口氣將比數般平，進而在第四節一舉擊潰主場球隊。
爵士戈登海沃德豪取30分，戈貝爾15分、16籃板，還送出3記麻辣鍋，雙衛麥克與胡德各貢獻15分。
籃網大前鋒布克雖有17分與15籃板的雙十演出，但第四節關鍵時刻熄火，布魯克羅培茲14分，懷海德12分，荷利斯傑佛生11分。
(中時電子報)
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