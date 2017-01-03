夜闖雅房性侵女鄰 惡狼遭起訴
於台北市租屋的蘇姓男子去年夜間闖入對門雅房性侵女房客得逞，天亮後若無其事到超商上班，下班後捲走17萬元超商貨款逃亡。台北地檢署今天(3日)依加重強制性交、業務侵占等罪起訴蘇男。
據調查，年約30歲的蘇姓男子在北市租屋而居，平日則在超商打工，而蘇男租屋之處另有多間出租雅房，被害人即是蘇男對門的獨居女房客。
去年11月3日凌晨，蘇男強行破壞對門雅房喇叭鎖後闖入，強壓熟睡中的被害人性侵。被害人暗夜遭人強壓驚恐萬分，拚命抵抗呼救，卻難敵蘇男蠻力，不僅被蘇男毆打，更慘遭性侵得逞。由於被害人曾放聲呼救，同層樓其他房客還曾敲門關心，但蘇姓男子卻故作鎮靜，謊稱只是男女朋友吵架。
蘇姓男子犯案後回到自己房間，天亮後若無其事地到超商上班，但下班後卻捲走17萬元的超商貨款，隨後投宿大台北多家旅館藏匿，三天後遭警方緝拿到案，並羈押至今。
蘇姓男子坦承闖入女房客雅房性侵，卻辯稱當時是因酒喝多了而一時衝動。被害人則說，曾看過蘇男，但與蘇男完全沒有任何互動，當晚入睡前已將房門上鎖，豈料喇叭鎖這麼輕易被破壞。
(中時)
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