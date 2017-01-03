「夢工廠動畫特展」雙人套票499元 奇摩獨家限時搶購

奇摩超級商城獨家限時優惠，活動期間0101-0131截止。(時藝多媒體提供)

台灣僅此一站的「夢工廠動畫特展」於2016年10月29日至2017年2月5日在國立臺灣科學教育館盛大展出，自元旦起將進入離台倒數一個月，為回饋廣大夢工場動畫粉絲，特此規劃獨家雙人套票499元優惠，活動期間自2017年1月1日至1月31日止，限定奇摩超級商城通路販售，機會難得，敬請把握。

「夢工廠動畫特展」首次展出20年來的動畫手稿、泥模、道具等，共計超過400項展品，精心打造三大展區與四大互動裝置，帶領民眾「從草圖到螢幕」，體驗夢工廠動畫電影幕後製作故事歷程。三大展區串連緊密，角色區追溯動畫角色的變化歷程，從最初的概念圖、草圖演變到完整的個性設定；故事區會在巨幅數位動畫分鏡圖上，生動演示電影精采片段；世界區有全球唯一展覽限定的180度弧形劇場，將帶領觀眾飛越腳本、分鏡圖、畫作，最後進入《馴龍高手》的世界，彷彿翱翔其中的奇幻體驗。

夢工廠動畫特展打造動畫師專用繪圖桌，藝人黃子佼體驗化身動畫師。(時藝多媒體提供)

夢工廠動畫特展全球巡迴第五站，集結20多年夢工廠動畫電影創作精華，要讓台灣動畫迷一覽國際級展覽。(時藝多媒體提供)

四大互動裝置具備寓教娛樂效果，人人都可以瞬間化身動畫大師，包括可以輕鬆變換角色表情的「臉部表情師」，塑造活靈活現的動畫角色；「海洋模擬機」能讓參觀者創造出動態且逼真的水景；「燈光設計師」可透過裝置，改變場景光線，體會光影如何改變動畫的情緒與氛圍；「動畫桌」還能親身體驗夢工廠設計師繪製動畫的過程。展覽內容豐富多元，預計寒假期間及農曆春節將陷入一波搶購風潮，動畫迷們可把握機會。

夢工廠動畫特展精心打造巨幅動態分鏡牆，民眾可一窺動畫幕後製作秘辛。(時藝多媒體提供)

夢工廠動畫特展

日期：2016年10月29日－2017年2月5日 (除夕休館)

時間：週一至週五09:00-17:00；週六、週日、國定假日與寒假期間09:00-18:00

地點：國立台灣科學教育館 7樓 (111台北市士林區士商路189號)

(中時電子報)