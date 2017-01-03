崔順實女兒丹麥被逮 韓政府將著手引渡

丹麥法院2日決定將對韓國親信門主角、南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實女兒鄭尤拉的監禁時間延長4周至30日下午9點，以便丹麥檢方充分調查。但因法律程序複雜，韓國親信門獨立檢察組有可能無法懲辦鄭尤拉。另據路透社報導，南韓當局表示將著手採取行動，將鄭尤拉引渡回國。

傳鄭尤拉於2日早晨在丹麥被警方逮捕。韓聯社3日報導稱，丹麥檢方當天在閉庭後表示，將在查明鄭某是否在丹麥犯法後，決定是否起訴，韓方現只請求臨時逮捕鄭某，如果提出最終引渡請求並提供完整的案件資料，丹方將正式研究決定是否引渡。

報導指出，鄭尤拉已經暗示對延長監禁不服，如上訴至高級法院，控辯雙方之間還將有一場激烈的法律交鋒。有觀察人士指出，如果鄭尤拉不主動回國，最早也要下月才能回韓受查，無法排除在獨立檢察組辦案時限屆滿後回國的可能性。

另外，鄭尤拉稱所持護照有效期截至2018年底，並不是非法居留丹麥。韓方此前表示已經著手作廢鄭尤拉護照，但丹麥檢方稱，鄭尤拉護照仍有效。

(旺報)