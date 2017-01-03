美強化南海武器部署 卡爾文森號航母5日抵亞洲
美國「卡爾文森號」核動力航母編隊最快在5日抵達亞洲，美媒報導，美國正在想辦法向南海部署更多進攻性和防禦性武器，五角大廈高級戰略師們考慮利用現有武器，以新方式應用於全球，包括在南海部署機動火炮部隊，來擊落火箭和巡航導彈，不過尚未作出決定。
據美國《海軍時報》報導，「卡爾文森號」航母戰鬥群包括2艘驅逐艦和1艘巡洋艦，2個直升機中隊、4個戰鬥機中隊、1架預警機、1個運輸機小隊和1個電子戰中隊。最多可搭載90架飛機，且多是戰機。此前，史坦尼斯號和雷根號航母編隊搭載的80架超級大黃蜂戰機可以和中國空軍進行格鬥，或者攻擊在南海的中國海軍艦艇。
五角大廈雖一直強調應通過和平外交方式解決南海爭端，卻又公開表示，將繼續在中方聲稱擁有主權的島礁12海里範圍內展示「航行自由」。
美陸軍高官向《國家利益》表示，榴彈炮等原本用於陸地上的進攻性重型武器，可以在必要時作為防空武器部署在南海區域。機動防空武器在東歐被證明是對俄羅斯導彈、戰機和火箭的有效威懾。
然因美國在南海沒有主權要求，部署重型武器需要與盟友密切協調。五角大廈官員雖然未正式證實與盟友合作在南海部署武器的可能性，但正積極加強對太平洋地區盟友的支援。2016年一項名為「東南亞海上安全倡議」的美國防務法，批准為菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和泰國提供訓練、裝備和其他支援。
倘若「卡爾文森號」5日抵達亞太，遼寧號屆時還在南海，或許中美航母有歷史性碰面機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。