美強化南海武器部署 卡爾文森號航母5日抵亞洲

美國「卡爾文森號」核動力航母編隊最快在5日抵達亞洲，美媒報導，美國正在想辦法向南海部署更多進攻性和防禦性武器。(圖/維基百科)

美國「卡爾文森號」核動力航母編隊最快在5日抵達亞洲，美媒報導，美國正在想辦法向南海部署更多進攻性和防禦性武器，五角大廈高級戰略師們考慮利用現有武器，以新方式應用於全球，包括在南海部署機動火炮部隊，來擊落火箭和巡航導彈，不過尚未作出決定。

據美國《海軍時報》報導，「卡爾文森號」航母戰鬥群包括2艘驅逐艦和1艘巡洋艦，2個直升機中隊、4個戰鬥機中隊、1架預警機、1個運輸機小隊和1個電子戰中隊。最多可搭載90架飛機，且多是戰機。此前，史坦尼斯號和雷根號航母編隊搭載的80架超級大黃蜂戰機可以和中國空軍進行格鬥，或者攻擊在南海的中國海軍艦艇。

五角大廈雖一直強調應通過和平外交方式解決南海爭端，卻又公開表示，將繼續在中方聲稱擁有主權的島礁12海里範圍內展示「航行自由」。

美陸軍高官向《國家利益》表示，榴彈炮等原本用於陸地上的進攻性重型武器，可以在必要時作為防空武器部署在南海區域。機動防空武器在東歐被證明是對俄羅斯導彈、戰機和火箭的有效威懾。

然因美國在南海沒有主權要求，部署重型武器需要與盟友密切協調。五角大廈官員雖然未正式證實與盟友合作在南海部署武器的可能性，但正積極加強對太平洋地區盟友的支援。2016年一項名為「東南亞海上安全倡議」的美國防務法，批准為菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和泰國提供訓練、裝備和其他支援。

倘若「卡爾文森號」5日抵達亞太，遼寧號屆時還在南海，或許中美航母有歷史性碰面機會。

(中時)