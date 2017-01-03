北市幸安國小附近機車起火 疏散師生

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台北市消防局今早10時25分獲報，在北市幸安國小附近機車棚，有5台機車起火燃燒，校方緊急疏散1522名師生，所幸無人傷亡，目前火勢已撲滅。

北市消防局表示，機車棚內的機車不明原因起火，擔心波及到學校，因此校方仍預先撤離師生，消防人員出動人車趕往現場，迅速撲滅火勢，至於詳細起火原因，仍待進一步釐清。1060103

(中央社)