尼坦雅胡政商複雜 以色列蒐證數月才動手

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以色列總理尼坦雅胡因涉收饋贈遭警方偵訊，撼動以國政壇。立場右翼的尼坦雅胡政商關係複雜，過去即遭詬病涉利益衝突，以國秘密蒐證了8個月，終於將偵查矛頭對準他。

今天在接受警方訊問前，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）否認不法。

法新社報導，以國媒體報導指出，以色列警方已秘密調查約8個月，近期取得重大突破，約有50名證人表示先前已被訊問過。

去年7月時，以色列檢察總長曼德爾布利特（Avichal Mandelblit）表示他已下令就一項涉及尼坦雅胡的不具體案件啟動先期調查，但未說明細節。

以色列的媒體報導，美國富商、世界猶太人大會（World Jewish Congress）主席勞德爾（Ronald Lauder）也是涉及贈禮遭調查對象之一。他被控贈禮尼坦雅胡，並幫尼坦雅胡支付旅行開銷。

家族創立化妝品巨擘雅詩蘭黛（Estee Lauder）的勞德爾，長期以來就被視為尼坦雅胡的盟友。尼坦雅胡1990年代末期委派勞德爾負責與當時的敘利亞總統哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）談判。

尼坦雅胡承認收受過法國大亨米姆朗（Arnaud Mimran）的金錢；米姆朗因涉詐騙碳排許可的交易與稅務達2.83億歐元（約新台幣102億），遭判刑8年。

尼坦雅胡的辦公室表示，當時未任公職的尼坦雅胡於2001年曾收受米姆朗4萬美元獻金，做為公眾事務基金的一部分，包括出國推展以色列事務。

此外，尼坦雅胡另於以色列向一間德國公司購買潛艦時，因被控利益衝突而遭嚴格檢視。媒體報導稱，當時尼坦雅胡家族律師希姆隆（David Shimron）所扮演角色涉及利益衝突，因希姆隆是德國蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）集團在以色列的代理人。

除前述問題外，以色列的國家審計部門去年5月發表關於尼坦雅胡出訪國外的關鍵報告，指其擔任財政部長時，2003到2005年間有幾次還帶著妻小。

67歲的尼坦雅胡目前是他擔任以國總理的第4個任期，他領導的政府被視為以色列史上最右翼的政府。他出任總理已近11年，已逼近以色列建國的總理班古里昂（David Ben-Gurion）的13年。

民調顯示，若現在進行選舉，尼坦雅胡的聯合黨（Likud）將輸給立場中間的未來黨（Yesh Atid），但選民仍會選尼坦雅胡擔任總理。

尼坦雅胡的前手歐麥特（Ehud Olmert），就是因貪瀆指控纏身被迫辭去總理職務。歐麥特因貪汙遭判刑27個月，去年2月入獄，成為以色列第一位入獄的前總理。（譯者：中央社陳亦偉）1060103

(中央社)