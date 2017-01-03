朱立倫春聯賀詞 積善積福
新北市長朱立倫今天在臉書上公佈春聯，展現新年新希望，他以「積善積福」期許市民，也以此互勉新的一年，為台灣一起加油。
朱立倫表示，新的一年，大家都有一些新的願望，尤其，農曆新年是雞年，即將來臨，大家共同集思廣益發想，以「雞」為主軸，想到「積善積福」。
他說，這是一個很好的一個心願，就是大家多做善事、多有福報，希望大家都能夠平安健康。
朱立倫提到，市政府員工在發想過程中，有各種不同的創意與賀詞，包括「機不可失」、「當機立斷」、「積極進取」、「激發創意」等各種的想法，最後以「積善積福」定案。
朱立倫表示，「我覺得這是一個很好的想法」，因為與「雞」同音的字有很多，但是，最後發覺，大家都能夠多做善事、多有福報，是很好的想法。1060103
(中央社)
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