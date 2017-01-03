奇美博物館25週年慶 首度推主題導覽

創立於1992年的奇美博物館今年屆滿25週年，新館開幕兩年，參觀人次突破300萬人次；今年以典藏畫作「信息」為主題，首次辦理主題導覽，並在1月館慶時舉辦1月壽星同慶免費。

奇美博物館指出，今年首度以典藏畫作「信息」為主題，同步祭出一系列豐富企畫，並推出博物館25年來的首次主題導覽；精選各展廳內與「尋找信息」主題相關的展品，組成一個富知識性與趣味性的專人導覽之旅。

館方指出，另外，依不同月份將推出強而有力的活動；如1月壽星當月免費參觀常設展，在3月到5月還有免費重遊特展等活動。

奇美博物館副館長廖婉如表示，因應現在有許多連續假期會包含到週一，因此館方將從7月起，把每週的休館日從週一調整到週三，方便民眾安排連續假期出遊造訪，也讓星期一休假的族群，可以多一個安排假日的好去處。1060103

(中央社)