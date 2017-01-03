逼復合灌殺蟲劑刺傷前女友 和解獲緩刑3年定讞
桃園市彭姓男子為逼迫葉姓前女友復合，4年前他竟強灌殺蟲劑，並持利剪刺傷葉女手腳後強拖上車。最高法院今日依強制、傷害等罪將彭男判刑6月、8月，但考量他年逾60歲已無教化之意，宣告緩刑3年、期間按月支付葉女共30萬賠償金。
判決指出，彭男與葉女交往8年多後，因葉女發現他另結新歡於是提議分手，但彭男因不甘分手在2013年8月26日的交往週年早上6點，開車到葉女住家附近堵人，看到葉女騎機車出門上班，立即攔車質問對方，並表達希望復合之意。
葉女立即回稱兩人不可能復合，於是彭男惱羞成怒，拿出裝有殺蟲劑的玻璃瓶，強灌葉女喝下，她用手撥開抵擋，於是殺蟲劑噴到她的衣服及機車。彭男怒不可遏，接著又掏出剪刀，發狂似地怒喊「殺死妳」、「刺死妳」，接著往葉女身上猛刺。
葉女用雙手阻擋，手部多處遭刺傷，痛得大喊「殺人、救命啊！」彭為避免引人注意，將她強拖到車內後開車離去。由於葉女拚命反抗，彭男開車不到10分鐘就自撞電線桿，葉女趁隙下車逃命報警。
高院考量彭男並未攻擊葉女的致命部位，只就剪刀刺傷部分，依傷害罪判8個月徒刑，至於強灌殺蟲劑、拖人上車，依強制罪等罪判刑6年，但考量彭男已賠償40萬元並與葉女達成和解，讓他緩刑3年，期間另須按月支付30萬元，全案上訴，經最高法院駁回定讞。
(中時)
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