柯P怕被批？鍾小平王世堅遭退通告

國民黨議員鍾小平今爆料，他與民進黨議員王世堅被柯文哲退節目通告，只因柯膽小如鼠，不願與他們同台。（陳燕珩攝）

台北市長柯文哲上周五接受三立新聞《54新觀點》訪問，在節目上聊市政、民調和連任等議題，不過國民黨議員鍾小平今天爆料，原本他與民進黨議員王世堅也是受邀來賓，前一天卻臨時被「退通告」，原因是柯跟製作單位表明「他們去我就不去！」最後出席來賓才換成另兩名議員汪志冰、洪健益。

鍾小平表示，上周五的通告事先已安排好，前一天製作單位卻打來說，柯市長不願與他們同台，屬意親民黨議員一起上節目。他直言，柯文哲就是怕被他們批評，連監督市政的議員都要迴避，這麼膽小如鼠的市長，怎麼處理首都市政，下次不用出來選了。

鍾小平強調，柯文哲曾說民調低於30％會考慮不選連任，現在民調33％已在危險地帶，其實柯內心想選到不行，他認為就算柯民調低到只剩1％，比韓國總統朴槿惠還低，還是會選到底。他早就提醒過民進黨，「請神容易送神難。」

王世堅也證實，他們確實被退通告，原因是柯說鍾小平要選市長，王世堅專門在罵他，都不行上節目。王痛批，理由簡直莫名其妙，議員的職責就是盯市長，難不成要當啦啦隊，柯屬意親民黨議員同台，上節目去力挺他，柯把議員分派別，對「親柯派」和「打柯派」態度大不同，對議會不尊重到極點，「這傢伙民主素養有問題。」

王世堅還說，他質疑製作單位幫市長退通告，對方還反過來想折衷辦法，提出分開錄影做法，內容還要讓柯過濾，「我當然拒絕啊。」

(中時)