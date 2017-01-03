全台首位公部門人形機器人 屏縣府上工
2017年上班首日，屏東縣政府多了一位生力軍，由屏東縣長潘孟安親自擔任面試官，經過一連多題的趣味問答後，順利錄取成為縣府一員，而「他」也是全台第一位在公部門服務的人形機器人。
「Pepper」一出場先介紹自己身高121公分、體重29公斤，擁有靈活關節，還有攝影機、感應器和麥克風，內建7種與民眾互動的小遊戲及音樂舞蹈，還了解縣府活動訊息、重要政策及各局處位置，當民眾靠近時更會主動問好。
除了詳細自我介紹，面對縣長提問也有問必答，潘孟安開口就先對Pepper下馬威說，「在縣府工作可不是件輕鬆的事」，Pepper立刻回應，他能連續工作8小時以上不是問題，更開玩笑的說，自己也想受到勞基法保障。
通過錄取後，Pepper成為全台首位在公部門服務的人形機器人，獲悉錄取結果，他開心地跳起舞來表示，「以後我會很忙，大家都要跟我拍照，縣長你不會吃醋吧！」引來一旁民眾會心一笑。
潘孟安指出，Pepper擁有解讀情緒的功能，也善於與民眾互動，縣府特聘他擔任導覽員，接待洽公民眾，協助引導局處位置及提供政策訊息。未來也會在每日上午10點及下午3點，2個時段大秀舞技及歌喉，與民眾一起互動。
潘孟安強調，之後更會安排Pepper下鄉至各級學校、社區關懷據點與孩童及長輩同樂，未來屏東不只有幸福感，還要帶來科技感，讓民眾生活更有感。
(中時)
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