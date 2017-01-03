怪獸母親辭世 阿信泛淚：「你璀璨一生，開啟我們的起點」

怪獸母親辭世，阿信發文大表不捨。(圖/本報系資料照)

五月天去年底在台北小巨蛋連開九場復刻演唱會，12月初喪母的怪獸也強忍淚水完成演出，直到最後一場才跟粉絲宣布噩耗，阿信稍早也在臉書發文，感謝獸媽璀璨的一生，開啟了那麼多人故事的起點。

阿信臉書PO文。(圖/阿信臉書)

阿信表示當天練團到一半時，接到怪獸母親去世的消息，突如其來的噩耗讓眾人難以置信，當晚大家都發訊息幫怪獸打氣，雖訊息內容不長，但卻能看出兄弟情誼，雖然正逢演唱會期間，不過怪獸讓人察覺不出異樣，這種苦都往自己心裏吞的性格，也讓阿信彷彿再次看到溫媽媽的影子。

告別式當天，阿信回想與獸媽認識十多年的回憶，縱使眼眶止不住淚水，但想起的卻都是好笑的回憶，或許正與她天性樂觀的精神有關，阿信也表示雖然獸媽人生走到終點，但璀璨一生開啟許多人故事的起點，不過知道她始終掛心兒子，因此阿信也允諾「我們跟怪獸都會互相照顧的，請妳一定不要擔心」，而在阿信心中，能有一個這麼棒的兒子，這位母親一定是最特別的。

(中時電子報)