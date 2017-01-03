我要評比

1月3日午間新聞搶先看│中視新聞20170103

今天1月3 日的中視午間新聞搶先看：

一例一休百業喊漲 林全:漲價是必然結果

一例一休上路後，百業喊漲因應。行政院長林全接受專訪時表示，修勞基法目的是減少勞工工時，但不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果，但希望不要帶動全面性物價上漲，行政院會密切關注通膨效應。

=====

699元4G吃到飽資費 電信業者激戰延長

新的一年4G電信業者就展開搶客大戰。中華電信去年推出的699元低價4G上網吃到飽表定昨結束，卻決定延長至下月底；台灣大哥大699元、遠傳電信698元吃到飽，也確認將續推至農曆春節後，等同千元以下低價吃到飽戰進入延長賽。

=====

今天東北風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，明天至周六北台灣溫度回升，各地高溫普遍在26至28度，感受上較偏暖，降雨減少，不過週日天氣將會明顯轉變，台北市氣溫將會掉到15、16度低溫、沿海空曠地區可能下探14度

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)