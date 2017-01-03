MLB》挺川普 阻「血襪」席林入名人堂？
曾在季後賽締造「血襪傳奇」，若有一天前紅襪強投席林進軍名人堂，並不令人意外，但這個願望對他來說，卻非常難以實現，甚至在票選時，得票率更是低於平均值，不滿的席林直言，「支持川普」可能是其中一個落選原因。
過去席林三度有機會進駐古柏鎮，卻都鎩羽而歸，此次席林再度挑戰，據《CBSSports》記者阿西薩(Mike Axisa)報導，失去19張選票的他，得票率5成44僅排第五，且低於平均值7成5；他對這個結果感到失望，並直指自己在推特公開支持川普的行為，可能為落選的原因之一。
「如果我說『川普該死』，我可能會獲得百分之90的選票，」席林不悅的說，曾在推特上發表一些「挺川」的言論，導致許多人不願投票給他，「那是投票者們擁有的權利，他們動用品格條款不願投票給我，以投票來說，他們是我所知道最差勁的人，太卑鄙了！」
攤開名人堂的選拔標準，包括紀錄、能力、個性、與隊友相處的關係，以及對球隊的貢獻等因素，席林所說的條款，過去用以阻止疑似用藥的球員入選，如今卻被用在擁3枚冠軍戒、6度入選明星賽的強投身上，也無怪乎他會如此不滿。
阿西薩也認為，票選時政治不應被考慮進去，直言「這實在太荒謬了！」不過他指出，儘管席林落選，但好消息是他獲得四年來最高得票，這或許席林想實現進駐古柏鎮名人堂的夢，越來越可能實現了。
(中時電子報)
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